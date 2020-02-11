Ведущий «Жить здорово!» объяснил, почему его коллега Гандельман не лечится в России

Телеведущая Елена Малышева сообщила в своем Instagram, что ее соведущий Герман Гандельман серьезно заболел и сейчас находится в израильской клинике. Зрители передачи «Жить здорово!» оставили под этим постом не только пожелания скорейшего выздоровления теледоктору, но и вопросы: «Почему он выбрал для лечения Израиль, а не Россию, чью медицину так хвалят в программе?».

«А почему лечение в Израиле? Вы так нахваливаете каждый день нашу отечественную медицину... Говорите, какие врачи молодцы и какой высокий уровень медуслуг, а лечиться отправились в другую страну», — удивились подписчики Елены Малышевой в Instagram. Некоторые из них при этом не сдерживали своего возмущения.

Поскольку главная ведущая и руководитель программы «Жить здорово!» Елена Малышева на вопросы подписчиков пока не ответила, как и на звонки журналистов, Федеральное агентство новостей попросило прояснить ситуацию другого ведущего — доктора медицинских наук, профессора Андрея Продеуса.

«Герман Шаевич является гражданином Израиля. Он на постоянной основе, более 20 лет живет и работает в Израиле. Поэтому там и лечится, — объяснил Андрей Продеус. — Если бы он был гражданином России и работал в нашей стране, то, наверно, он бы лечился тут. И если бы люди внимательно читали комментарии под постом, о котором мы говорим, то заметили бы, что там говорится, что Герман Гандельман является сотрудником больницы Каплан в Тель-Авиве, в которой сейчас лечится. Но люди предпочли думать, что он уехал из России лечиться в Израиль. Это не так».

Отметим, что у Германа Гандельмана дважды случился тяжелый приступ почечной колики. Обо всех грустных подробностях этой болезни авторы программы «Жить здорово!» пообещали рассказать в ближайших выпусках. Сейчас Герман Шаевич чувствует себя лучше.

В передаче «Жить здорово!» врач-кардиолог Герман Гандельман работает с 2010 года. Помимо него и Елены Малышевой в программе еще три ведущих: невролог и мануальный терапевт Дмитрий Шубин, иммунолог Андрей Продеус и офтальмохирург Михаил Коновалов.