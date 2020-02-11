Зеленский назвал главную задачу своей команды

Киев, 11 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский назвал главную стратегию его команды — «не потерять страну». По его мнению, окончание гражданской войны может стать символом, вокруг которого Украина объединится.

«Знаете, у нас сейчас, я вам честно скажу, в целом вопрос — не потерять страну. Не потерять то, что у нас есть», — сказал украинский лидер.

Как считает Зеленский, задача украинского руководства — в ближайшее время закончить войну в Донбассе, которая длится с 2014 года. По его мнению, прекращение внутриукраинского конфликта может стать символом, который объединит страну.

«Так получилось, что страна объединяется, когда воюет, и страна объединяется, когда мир и когда закончилась война», — сказал Зеленский в интервью «Интерфаксу-Украина».

Глава украинского государства указал, что в начале войны в Донбассе Украина объединилась, но потеряла земли. Сейчас же, как считает Зеленский, если будет мир, у страны есть шанс объединиться в целом.

«Ведь всем жить лучше, если не погибают люди, когда страна целая. То есть это символ. Мир в Донбассе — это не просто вернуть территорию и людей, это в принципе не потерять в целом страну. Я знаю, что украинцы этого хотят», — сказал украинский президент.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, отказавшись подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости, в ответ Киев начал военную операцию против республик Донбасса.

Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать на различных международных площадках, в том числе в Минске. В конце прошлого года стороны начали разведение сил на линии соприкосновения в рамках реализации «формулы Штайнмайера».