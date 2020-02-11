Навальный ищет «юные создания» для срыва работы петербургских избиркомов

Санкт-Петербург, 11 февраля. Петербургский штаб Алексея Навального объявил набор сотрудников в резервы участковых избирательных комиссий. В Twitter-аккаунте штаба появился агитационный ролик, в котором уже набранные «члены УИКов» рассказывают о своих планах на выборы.

Главред издания PolitRussia Руслан Осташко обратил внимание на юный возраст многих этих «экспертов» и высказал предположение, что Навальный специально набирает некомпетентных людей, чтобы парализовать работу УИКов, а потом кричать о нарушениях и фальсификациях.

«Эти юные наблюдатели имеют в лучшем случае совещательное право. В избирательных комиссиях каждый чих будет комментироваться некомпетентными людьми, которые не знают закона, очень поверхностно разбираются в избирательном праве», — пояснил он Nation News.

Осташко отметил, что уже сталкивался с подобным методом саботажа. Сначала «дети» Навального разводят панику в УИКах, парализуя работу, после чего их выдворяют с участка. И вот тогда Навальный сообщает об удалении наблюдателей с целью скрыть нарушения.

Кроме того, люди Навального будут выводить их себя постоянных членов избирательных комиссий, в результате чего те под воздействием стресса начнут действительно допускать ошибки.

По словам Осташко, пускать в избирательные участки всех подряд неправильно. Людей нужно отбирать по уровню их знаний. В противном случае работа на участке просто встанет.