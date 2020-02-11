Дочь Иосифа Пригожина пожаловалась, что ее семью оставили без жилья

Москва, 11 февраля. Дочь известного музыкального продюсера Иосифа Пригожина Даная пожаловалась, что ее семья осталась без жилья — несколько лет назад мать и отчим девушки решили заложить квартиру, а теперь не могут вернуть ее назад.

Как рассказала дочь Пригожина от первого брака, ее родственники несколько лет прилежно выплачивали долг компании-займодателю, надеясь однажды вернуть квартиру. Однако после Нового года организация потребовала выплатить полную стоимость жилья или забыть о нем.

Осложняется ситуация тем, что в заложенной квартире живет 80-летняя бабушка Данаи, которую выписали без ведома ее родных, передает «ФедералПресс».

«Не знаю, что делать?! Я так люблю бабулю! Мне сложно говорить об этом, но моя семья осталась без жилья…» — поделилась она переживаниями.

Девушка призналась, что жалеет лишь об одном — когда-то она не послушала отца, который призывал ничего не делать с имуществом. Теперь, по словам Пригожиной, он один из немногих, кто поддерживает ее.

«До сих пор чувствую свою вину за прошлые ссоры. Хочу публично извиниться перед ним, за то, что когда-то говорила не слишком приятные вещи в его сторону. Мне правда очень стыдно», — добавила девушка, рассказав, как сильно любит отца.

Пригожина уже около года живет отдельно от семьи — снимает жилье, работает на телеканале НТВ, а также руководит своим магазином одежды Danaya fashion store.

Ее отец трижды был женат. В первом браке с Еленой Пригожиной у продюсера родилась не только Даная, но и сын Дмитрий. Второй гражданской супругой сала Лейла Фаттахова, она подарила Пригожину дочь Елизавету.

Третьей избранницей продюсера стала певица Валерия. До встречи с Пригожиным она дважды была замужем и родила троих детей, к которым продюсер относится, как к родным.

Пара, судя по публикациям в соцсетях, очень счастлива вместе. Певица тщательно следит за своим питанием и фигурой, понемногу и ее супруг проникается симпатией к спорту.

Прошлой осенью Валерия рассказала, что в начале отношений с Пригожиным потеряла ребенка. Певица заболела гриппом и приняла большую дозу антибиотиков, не зная о своем положении.