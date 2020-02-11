Ортега: НАТО оставила за скобками рядовых европейцев, разрушив ДРСМД

Политический аналитик Станислав Яковлев считает, что, разрушив ДРСМД, НАТО сделала хуже рядовым жителям Европы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу Североатлантического альянса. По его мнению, все страны европейского военно-политического блока сумели договориться и обвинили Россию в сломе соглашения.

«Распад ДРСМД — это плохо, но он продемонстрировал силу НАТО, поскольку мы смогли в результате интенсивных консультаций договориться, что его нарушала Россия, и согласовать наши дальнейшие шаги», — сказал генсек.

Однако со словами Столтенберга в корне не согласен политический аналитик, активист и автор Telegram-канала Ortega Станислав Яковлев.

«Говорить они могут все, что угодно, но это вовсе не значит, что Российская Федерация в этом (сломе договора. — Прим. ФАН) виновна. Это первое. Во-вторых, тут недавно была новость о том, что бывшие министры иностранных дел чуть ли не со всей Европы, включая Мадлен Олбрайт (бывший госсекретарь США. — Прим. ФАН), готовят какое-то совместное заявление о том, что ДРСМД необходимо немедленно восстановить ради мира во всем мире и больше его руками не трогать», — сказал Яковлев в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

По его мнению, на каждое совместное решение и соглашение НАТО в Европе найдутся люди, которые будут с руководством Альянса категорически не согласны. Причем это будут не только российские официальные лица, но и сами же европейцы.

«Да, европейцев эти военные игры очень сильно напрягают. Вот чуть ли не сегодня пришла новость, что в Польше восстал Лех Валенса (президент Польши в 1990 – 1995 годах. — Прим. ФАН), который выступает за прекращение обострения российско-польских отношений. Но очевидно же, что Валенса не сам от себя выступает, есть какой-то значимый процент польского населения, который думает так же, как он. И чем больше сейчас будет сгонка идеи, что Россия хуже всех, что это именно она разорвала все договоры и сама готовится к ядерной войне, что она скоро всех убьет и завоюет, тем больше в самой же Европе будет расти сопротивление этому дискурсу. Будут все громче и громче раздаваться голоса, призывающие не заигрываться в войнушку. Люди же понимают, что в НАТО деньги на этом делают, но европейцам нужно еще и детей растить. Люди хотят стабильного, хорошего будущего. А так, НАТО оставило за скобками рядовых евроепйцев», — продолжает собеседник ФАН.

Напомним, договор о нераспространении ракет средней и меньшей дальности был заключен между Советским Союзом и Соединенными Штатами в далеком 1987 году. Он запрещал двум сверхдержавам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты. После прекращения действия соглашения президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание РСМД в Европе и других регионах. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.