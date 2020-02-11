Лиза Галкина побаловала звездную семью изысканным завтраком

Москва, 11 февраля. Звезды российского шоу-бизнеса Алла Пугачева и Максим Галкин с детства приучают сыны Гарри и дочку Лизу помогать по дому. Шестилетняя непоседа с радостью хозяйничает на кухне.

Галкин рассказал, что маленький повар накормила завтраком всю семью. Девочка не просто сделала банальную кашу или яичницу, а приготовила по-настоящему изысканное блюдо ― клубнику в шоколаде. Гурман первая же и оценила свое творчество.

«Мне Лиза с утра сделала клубнику в шоколаде. Давай, ты первая пробуй!» — рассказал Галкин.

Ранее Гарри и Лиза назвали свои самые любимые блюда. Девочка заявила, что больше всего любит красную икру. При этом она поставила гостью в тупик, когда призналась, что обожает есть икру с гречневой кашей. У ее брата вкусы оказались чуть менее изысканными. Гарри, как оказалось, души не чает в «картошечке» и курином шашлыке, причем готов уплетать их даже на завтрак.

Своими вкусовыми предпочтениями поделились и супруги. Когда очередь дошла до Максима Галкина, он заявил, что в детстве любил домашние эклеры. Самым вкусным был заварной крем, который оставался в кастрюле после приготовления пирожных. А вот у Пугачевой предпочтения оказались куда менее притязательными. Певица в детстве обожала хлеб с маслом и сосиски. При этом она добавила, что эклеры в ее доме тоже водились.