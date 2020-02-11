Пьяная женщина с симптомами коронавируса сбежала от санитаров в Испании

Мадрид, 11 февраля. Нетрезвая женщина с симптомами коронавируса в испанском Вальядолиде сбежала из паба от сотрудников экстренных служб. Об этом пишет местное издание Norte de Castilla.

О посетительнице с азиатскими чертами лица, у которой наблюдались приступы кашля и рвоты, спецслужбам сообщили из паба Italia, расположенном в центре города.

После получения информации о потенциальной носительнице заболевания городской совет по делам здравоохранения активировал протокол о ситуации с заражением коронавирусом. Оказалось, что предполагаемая инфицированная прибыла в Испанию из Шанхая 10 дней назад.

Для задержания женщины в заведение прибыла специальная команда санитаров в защитной амуниции, насчитывающая не менее пяти человек. Однако та воспользовалась суетой и удалилась на такси. Согласно протоколу, вокруг паба был установлен 50-метровый периметр безопасности.

Позднее женщина была обнаружена у себя дома и направлена в больницу. Как передает издание 20 minutos, анализы на коронавирус у нее показали отрицательный результат.

«Газета.ru» со ссылкой на китайский портал DXY.cn сообщает, что число заболевших коронавирусом в мире продолжает увеличиваться. По последним данным, им заразились более 43 тысяч человек. Отмечается, что при этом растет и количество выздоровевших. В настоящее время известно, что излечиться от новой формы пневмонии смогли почти 4,5 тысячи человек.

Одной из тех, кто смог преодолеть заболевание, стала китайская студентка, которую 11 февраля выписали из больницы в Тюмени. Директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова рассказала, что лабораторные исследования не выявили у девушки проблем со здоровьем.