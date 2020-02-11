Мать в Башкирии бросила двухлетнего ребенка в сугробе

Уфа, 11 февраля. Жительница Башкирии оставила двухлетнего ребенка на улице ночью, несовершеннолетний получил обморожение. Возбуждено уголовное дело, сообщили в республиканском СУ СК РФ.

Правоохранители возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности и об оставлении в опасности. По данным ведомства, ребенка нашли во дворе частного дома в поселке Нугуш.

Мальчик был без верхней одежды, с признаками переохлаждения и обморожения конечностей. Следователи опрашивают свидетелей и мать пострадавшего, пишет ТАСС.

Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Как сообщили в республиканском Минздраве, мальчика переведут в детскую больницу в Уфу, отмечает «ФедералПресс».

В начале декабря в Бурятии произошел аналогичный случай. Пьяный местный житель забыл на улице трехлетнюю девочку. Ребенка спас прохожий, который услышал детский плач.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области игравшие рядом с рекой дети нашли вмерзший в лед труп младенца.