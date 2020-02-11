Сябитова ответила Готье, в чем кроется красота российских мужчин

Известная российская телеведущая и сваха Роза Сябитова заявила, что в нашей стране безусловно есть красивые мужчины. Если уж не внешностью, то своими качествами и внутренним содержанием уж точно.

Одна из «хозяек» популярного шоу Первого канала «Давай поженимся!» дала эксклюзивное интервью Федеральному агентству новостей, в котором, в том числе, ответила на слова знаменитого французского модельера Жан-Поля Готье. Во время своего визита в Москву Готье сказал, что российские мужчины не отличаются красотой.

— Роза Раифовна, что думаете по этому поводу? Странно, наверное, слышать такое от публичного человека?

— Он же француз. А в его стране, как известно, своего ничего нет, и все, что они делают и придумывают, это их фантазии. Ну, они вот такие.

Ведь что является критерием красоты? Давайте определяться. Российские мужчины приспособлены к нашей суровой действительности. Поэтому мой критерий красоты все-таки — не внешняя характеристика, а именно стрессоустойчивость. Даже не так! Она вообще как бы стоит обособленно, отдельно, как что-то обязательное. Мужественность, немногословность, готовность прийти на помощь. Да они просто делают свое дело.

В качестве примера. Самые мужественные профессии в России — это воины, врачи, учителя, пожарные... Молчат же, что у них зарплаты маленькие?

— Молчат.

— Но все равно идут спасать и делать то, что должны. Понимаете? Вот все эти черты характера и являются лично для меня эталоном красоты. А для Готье, наверное, важнее внешность. Наверное, он просто не был в Грузии, Армении, Азербайджане... Пожалуйста, там очень даже красивые мужчины!

— Но это же не Россия!

— Ну, я, в общем-то, все-таки воспринимаю их как представителей Советского Союза. Они же наши братья. Хотя мне кажется, что для Готье что Россия, что Грузия, что Армения, — все едино...

Знаете, как говорила моя бабушка? «Надо с характером жить, а не с внешностью». Тем более, российская женщина может жить с любой внешностью (смеется). Уж поверьте! Любая молодая красавица, если перед ней встанет выбор между молодым и красивым и успешным и не совсем красивым, вот 100 процентов, что она выберет второго. А красоту свою она будущим детям и так даст.

В общем, у них (на Западе) свои критерии, а у нас (в России) свои. Мы же не лезем к ним с этим. А чего тогда они к нам лезут?

Ранее Жан-Поль Готье во время представления своего проекта Fashion Freak Show в Москве заявил, что российские женщины красивы, в отличие от мужчин.

Полный текст интервью с Розой Сябитовой читайте на сайте ФАН в ближайшее время.