Эрдоган пригрозил Сирии расплатой за гибель военных

Анкара, 11 февраля. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил сирийскому правительству расплатой за действия против турецких сил. Он намерен в среду объявить о новых шагах по САР.

«Режим [президента Сирии Башара Асада] серьезно пострадал в Идлибе, но этого недостаточно. Они заплатят большую цену за нападение на наших военных. Завтра я объявлю шаги, которые мы предпримем», — приводит Anadolu слова турецкого лидера.

Напомним, в ночь на 3 февраля турецкие военные начали передвижение по Идлибской зоне деэскалации, не предупредив о своих действиях другие стороны. Турецкие солдаты попали под обстрел, сирийская армия приняла их за боевиков. Погибли семь военнослужащих и один гражданский специалист.

Ситуация повторилась 10 февраля. В итоге пятеро военных ВС Турции погибли при артиллерийском ударе в сирийском Идлибе.

Отметим, что турецкая сторона поддерживает и контролирует некоторых боевиков в Идлибе. Официальный Дамаск считает присутствие турецких сил на своей территории незаконным и приравнивает это к военному вторжению.