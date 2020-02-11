Пегова сразила фанатов зажигательным танцем в новом клипе Агутина

Москва, 11 февраля. Знаменитая актриса Ирина Пегова стала главной героиней нового клипа музыканта Леонида Агутина. Артистку, исполнившую в кадре зажигательный танец, интернет-пользователи сочли невероятно сексуальной.

Агутин в Instagram поделился с фанатами фотографиями со съемок нового видео к композиции Funky Cha. Песня войдет в альбом La Vida Cosmopolita на испанском языке, над которым сейчас работает Агутин.

«Главной героиней истории выступила блистательная Ирина Пегова!» — написал композитор.

Заслуженная артистка РФ запечатлена на нескольких опубликованных Агутиным снимках. В кадре она предстала в облегающем синем платье для бальных танцев, чем сразила поклонников.

«Судя по фото, это будет бомба!» — отреагировала natali0rlova.

«Пегова — огонь, становится все краше и краше!» — добавила mihanoshina_tg_.

Комплиментами осыпали и самого Агутина, которого назвали мачо и сравнили с «агентом 007» Джеймсом Бондом.

«По-моему, сейчас вы круче и брутальнее, чем Бонд», — сочла sascha35.

«Какой харизматичный мужчина! Шикарно!» — констатировала andreevakartasheva.psy.

Стоит отметить, что Пегова далеко не впервые надела костюм для танцев. Еще в 2015 году она в паре с Андреем Козловским стала победительницей развлекательного телешоу «Танцы со звездами».

В прошлом году актриса заметно похудела. Фанаты заметили, как преобразилась артистка, когда увидели ее фото в купальнике в Instagram. Пегова побывала тогда во Франции, а затем отдохнула на Кипре.