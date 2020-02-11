Военный эксперт Дандыкин назвал главные преимущества фрегата «Адмирал Касатонов»

Москва, 11 февраля. Минобороны РФ опубликовало видео испытаний фрегата «Адмирал Касатонов».

Испытания новейшего фрегата проходили в Баренцево море. На кадрах видеоролика можно увидеть тесты корабельных систем. После завершения испытаний корабль войдет в состав Северного флота РФ.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что фрегат «Адмирал Касатонов» является многоцелевым кораблем дальней морской зоны. По его словам, корабль может выполнять широкий спектр задач, среди которых поддержка десантных подразделений, борьба с воздушными целями и подводными лодками, а также с надводными кораблями противника. Кроме того, корабль способен наносить удары по береговым целям.

«Это первый серийный фрегат исключительно отечественной постройки, многоцелевой корабль дальней морской зоны», — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что фрегат несет на своем борту мощное вооружение. По его словам, фрегат оснащен 16 пусковыми ячейками для ракет «Яхонт» и «Калибр», а также зенитным ракетным комплексом морского базирования «Редут», который способен уничтожать воздушные цели на расстоянии до 150 километров, передает радио Sputnik.

«У него есть ПВО самообороны — это установка АК-630, а также 130-мм уникальная артиллерийская установка А-192, которая стреляет на приличную дальность. Имеется также противолодочное вооружение — «Пакет НК», а также противолодочный вертолет Ка-27», — добавил Дандыкин.

Эксперт выразил уверенность, что в ближайшем будущем фрегаты данного типа станут самыми массовыми отечественными кораблями дальней морской зоны действия.