Путин оценил роль проекта «Восток Ойл» в увеличении ВВП России

Москва, 11 февраля. Президент РФ Владимир Путин пожелал главе «Роснефти» Игорю Сечину успехов в реализации проекта «Восток Ойл». Встреча главы государства с Сечиным прошла во вторник в Кремле.

Сечин напомнил, что в рамках исполнения поручений по реализации национальных проектов «Роснефть» обеспечит грузопоток по Северному морскому пути. Компания ведет работу по формированию новой нефтегазовой провинции на Таймырском полуострове с потенциалом ресурсной базы. Проект получил название «Восток Ойл», сообщил Сечин.

По словам главы «Роснефти», объем инвестиций в проект составит более 10 триллионов рублей. Реализация проекта «Восток Ойл» позволит увеличивать ВВП страны на 2% ежегодно.

«Это и увеличение ВВП страны в целом, это и увеличение грузопотока по Северному морскому пути, и, конечно, укрепление позиций России в Арктике в целом. Так что желаю Вам успехов. Нужно только все как следует посчитать», — заявил Путин.

Ранее Сечин предположил, что спрос на нефть будет расти как минимум до 2040 года, и к этому времени увеличится не менее чем на 10%. По его словам, нефтяникам в течение ближайших 10 лет необходимо увеличить добычу сырья в мире на 30 миллионов баррелей в сутки, чтобы покрывать имеющийся спрос.