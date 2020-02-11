Признавшийся в расчленении аспирантки историк Соколов вернулся в Петербург

Москва, 11 февраля. Олег Соколов, обвиняемый в жестоком убийстве аспирантки СПбГУ, после психолого-психиатрической экспертизы вновь этапирован для заключения под стражу. Как уточнили Федеральному агентству новостей в Общественной наблюдательной комиссии, сейчас Соколов переведен в Санкт-Петербург, где и произошло преступление.

«Мои питерские коллеги подтвердили, что он уже в Петербурге», — сообщила ФАН замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист Ева Меркачева.

В конце января эксперты Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского в результате исследования признали его вменяемым. Специалисты не обнаружили у Соколова ни хронического, ни временного психического расстройства или слабоумия, а также аффективных расстройств. Также была опровергнута популярная в СМИ версия о «влиянии луны» на обвиняемого.

Соколов признался следствию, что в ночь на 8 ноября застрелил 24-летнюю аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, после расчленил тело девушки и выбрасывал его части в Мойку. Мужчину задержали, когда он сам свалился в реку, при нем был рюкзак с двумя отрубленными женскими руками. Дома у историка обнаружили голову убитой девушки.

Как ранее сообщили в ОНК, историк продолжает в заключении писать свой роман и рассчитывает до окончания суда и следствия выпустить анонс.