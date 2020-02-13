Сирийская армия взяла под контроль турецкий пункт на юге Алеппо

Дамаск, 13 февраля. Сирийская правительственная армия взяла под свой контроль турецкий наблюдательный пункт в городе Аль-Эйс в южной части провинции Алеппо после того, как войска Анкары полностью покинули его и направились в сторону аэропорта Тафтаназ в окрестностях Идлиба.

Соответствующую информацию передает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Турецкие войска вышли из этого пункта, оставив часть своего оборудования, прежде чем сирийские военные вошли в город Аль-Эйс, освободив его от террористических группировок.

Ранее также стало известно, что пятеро представителей Вооруженных сил Турции погибли в ходе артиллерийского удара в Идлибе на севере Сирии, еще четверо получили ранения. В ответ турецкие военные открыли огонь по позициям Сирийской арабской армии (САА). Соответствующее заявление сделал глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

Кроме того, согласно данным турецкого министерства обороны, в ответ бойцы открыли огонь, ударив по 115 объектам САА. Среди пораженных целей оказался в том числе и сирийский вертолет. Еще пострадали три танка, более 100 сирийских военнослужащих. В то де время со стороны сирийского министерства не поступало никаких новостей о погибших в ходе перестрелки или о том, что воздушное пространство страны было нарушено.

Напомним, что несколько дней назад порядка восьми турецких солдат также погибли в результате обстрела сирийской правительственной армии в районе города Серакиб. Как сообщили представители Минобороны РФ, турецкая армия направилась в район деэскалации без какого-либо согласования с российской стороной, таким образом военные Анкары оказались в зоне военной операции сирийско правительственной армии, которая активно защищает все террористические группировки в регионе.