Сурайкин обвинил Зюганова в подрыве государственности из-за поддержки бога в конституции

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его партия «не против бога в Конституции». По мнению главы партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, этими словами «Геннадий Андреевич жестко дискредитирует все коммунистическое движение».

В комментарии Федеральному агентству новостей Максим Сурайкин напомнил, что именно благодаря лидеру КПРФ появилось парадоксальное понятие «православный коммунист».

«Геннадий Зюганов давно дискредитирует коммунистическое движение. С точки зрения классического марксизма, рожденный Геннадием Андреевичем термин «православный коммунист» — это идеологически и логически противоречивое понятие. Потому что настоящий коммунист базирует свое сознание исключительно на научном мировоззрении. А православный коммунист, получается, имеет два мировоззрения — религиозное и научное. И как он между ними лавирует — непонятно. Это какая-то шизофрения со стороны Зюганова», — заметил глава партии «Коммунисты России».

По мнению Сурайкина, КПРФ «закладывает дикую мину под российскую государственность», поддерживая «бога в Конституции».

«Светский характер государства должен быть сохранен. И это безотносительно того, что мы, будучи настоящей коммунистической партией, придерживаемся научного атеизма. Но дело в том, что наша страна многоконфессиональная, и само обсуждение возможности упоминания бога в Конституции может спровоцировать конфликт между представителями разных конфессий. А кроме того, четверть российского общества смотрит на мир с точки зрения науки, а 5-7% — это воинствующие атеисты. Так что то, что решила поддержать КПРФ, приведет к нарушению гражданского мира. Так что слова Зюганова — это не только издевательство над коммунистической идеологией, но и удар по государственности. «Коммунисты России» это категорически осуждают, и мы надеемся, что рядовые члены КПРФ, являющиеся настоящими коммунистами, не поддержат идею Геннадия Андреевича», — подчеркнул Сурайкин.

Напомним, идею упомянуть в основном документе страны бога высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Однако не все в Госдуме поддержали ее.