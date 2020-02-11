Экс-тренер «Вашингтона» рассказал, как Овечкин просил водку во время матча НХЛ

Вашингтон, 11 февраля. Экс-тренер «Вашингтон Кэпиталз» Грег Смит поделился интересной историей, которая произошла с нападающим столичной команды Александром Овечкиным во время его первого сезона в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Овечкин дебютировал за вашингтонский клуб в 2005 году в поединке с «Коламбусом Блю Джекетс». В 2010 году российский форвард стал капитаном команды. По словам Смита, в ходе одной из игр Овечкин обратился к нему со странной просьбой о водке.

«Я ему: «Что?». Овечкин ответил: «Ну, водка», — и показал жестом, что пьет. Шла середина матча, я еще подумал: «Он что, сдурел?» Оказалось, что он порезал палец и хотел дезинфицировать рану. В результате я дал ему перекись, но попросил ее не пить», — рассказал специалист в интервью The Athletic.

Овечкин лидирует в гонке снайперов НХЛ нынешнего регулярного сезона, на счету россиянина 40 голов в 55 матчах. В общей сложности в активе капитана «Вашингтона» 698 голов в регулярных чемпионатах лиги.

Напомним, в январе прошлого года один из баров в Коламбусе предложил российскому нападающему Артемию Панарину продлить соглашение с «Коламбусом». За это хоккеиста пообещали обеспечить пожизненным запасом водки. Владельцы заведения разместили в городе огромный билборд с призывом к Панарину не покидать клуб. Впрочем, «заманчивое предложение» не впечатлило нападающего, в межсезонье Панарин перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс».