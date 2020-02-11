Новое шоу Собчак разгромили в соцсетях

Москва, 11 февраля. Зрители Первого канала разгромили в соцсетях новое шоу Ксении Собчак и Александра Гордона «Док-Ток», премьера которого состоялась вечером 10 февраля. Их возмутило топтание на старых темах и отсутствие новизны в формате.

Предполагалось, что новая передача будет поднимать наиболее резонансные темы и обсуждать их под новым углом. Первый выпуск был посвящен громкому делу сестер Хачатурян, которые обвиняются в жестоком убийстве своего отца. В студию была приглашена мать девушек и их брат.

Несмотря на большой опыт обоих телеведущих и присутствие интересных гостей, шоу, по всей видимости, не снискало народной любви. В паблике Первого канала в соцсети «ВКонтакте» многие отметили, что не увидели в формате заявленной новизны и необычного взгляда на ситуацию, а саму тему уже десять раз обсудили в других передачах.

«Какая чушь! С одной помойки на другую вытащили старые, протухшие истории! И это новый формат?!», «В чем новизна? В чем соль этого шоу? Тему уже перемусолили все каналы», «Это вообще кому-то интересно?» — негодуют зрители.

Напомним, что авторы передачи презентовали «Док-Ток», как вдумчивое и детальное обсуждение проблемы, которое должно резко контрастировать с типичными российскими ток-шоу, в которых участники всегда срываются на крик. Александр Гордон выразил надежду, что в одной и той же истории ведущие нового шоу смогут увидеть и донести до зрителя разные смыслы.

Собчак заявила, что в следующем эфире представит эксклюзивные кадры из архива по делу Хачатурян, которые могут изменить ход расследования.