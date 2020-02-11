Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Сирии по телефону

Москва, 11 февраля. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган проведут телефонный разговор во вторник, 11 февраля. Главы государств обсудят ситуацию в Сирии. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее во вторник Песков сказал, что Путин и Эрдоган пока не планируют проводить встречу. Однако представитель Кремля не исключил, что такая встреча может состояться, если лидеры двух стран сочтут это необходимым.

В начале февраля восемь турецких военных и гражданских лиц погибли в Идлибе в результате артиллерийского обстрела со стороны сирийской армии. В Кремле выразили обеспокоенность ситуацией в сирийском Идлибе. Песков отметил, что в течение длительного периода террористические группировки довольно свободно чувствуют в Идлибской зоне.

Отвечая на вопрос о том, на ком лежит ответственность за происходящее в указанной зоне, пресс-секретарь российского лидера указал на то, что ни на ком. Песков подчеркнул, что для нормализации ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии необходимо выполнение сочинских договоренностей.