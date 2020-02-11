Названы лучшие и худшие наряды на «Оскаре»

Москва, 11 февраля. СМИ и критики выбрали лучшие и худшие наряды на церемонии «Оскар», которая состоялась в Лос-Анджелесе 9 февраля.

Актеры и кинематографисты уже получили свои статуэтки, но среди актрис вот уже на протяжении многих лет идет другая борьба — за самый модный и стильный образ церемонии. В этом году большинство актрис сделали выбор в пользу женственного и сексуального образа. Однако, как, впрочем, и всегда, были те, кто перестарался.

Актриса Бри Ларсон, получившая «Оскар» в прошлом году, выбрала нежно-розовое платье от Сustоm Сеlinе, усыпанное стразами. По мнению экспертов, ее образ стал одним из лучших и запоминающихся на церемонии.

Скарлетт Йоханссон была в этом году номинантом сразу в двух категориях: «лучшая женская роль» («Брачная история») и «лучшая женская роль второго плана» (Кролик Джоджо»). В этот раз 35-летняя звезда провалилась на «Оскаре», зато блистала на красной ковровой дорожке — она была в утонченном наряде, который специально для нее разработал Оскар де ла Рента. Образ знаменитости дополнили украшения, как писала пресса, стоимостью 2,5 млн долларов.

Лауреат «Оскара» за «лучшую женскую роль» Рене Зеллвегер выбрала серебристое платье в классическом стиле от Armani Prive. Как считают критики, актриса выглядела потрясающе.

Звезда «Черного лебедя» Натали Портман устроила практически одиночный пикет на кинопремии, бросив вызов дискриминации. Актриса облачилась в черный плащ, на котором вышиты имена женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на премию. Платье от Dior, в котором щеголяла звезда, было украшено золотыми нитями.

Певица Жанель Монэ надела серебряное платье с капюшоном от Ralph Lauren, которое почти месяц расшивали 168 тысячами кристаллов Swarovski. 34-летняя звезда блистала в прямом смысле этого слова.

Шарлиз Терон хоть и не получила золотую статуэтку, но вновь завоевала красную дорожку. Звезда выбрала черном платье от Dior с широким разрезом.

Марго Робби, так же как и Терон, отдала предпочтение черному цвету. Звезда «Тоня против всех» позировала перед камерами в платье с открытыми плечами от Chanel Haute Couture.

Актриса и сценарист Минди Калинг выбрала для себя яркий наряд — желтое платье от Dolce & Gabbana. Ее образ включили в список лучших.

По мнению критиков, Руни Мара, которая пришла поддержать своего возлюбленного Хоакина Феникса, выглядела странно в готическом наряде от Alexander McQueen.

Многослойное лавандово-черное платье Сирши Ронан также пришлось не по нраву критикам. По их мнению, массивная баска на талии утяжелила образ и скрыла стройную фигуру знаменитости.

Актриса и модель Молли Симс не произвела впечатление на красной дорожке. Звезда выбрала платье со сложной юбкой от Zuhair Murad Couture. Нижняя часть наряда выглядела так, будто его на скорую руку сшили из остатков шелковых отрезов.

Розовое платье Лоры Дерн с черным лифом, украшенным кисточками и узором в стиле макраме, не произвело впечатление на зрителей. А к артистке было приковано особое внимание, ведь она получила статуэтку как «лучшая актриса второго плана» за роль в фильме «Брачная история».

Звезда «Убивая Еву» Сандра О выбрала нежное платье от Elie Saab с оборками, цветами, пайетками и бантиками. Эксперты посчитали, что это чересчур.

Прогадала с платьем и Кристен Уиг. 46-летняя актриса выбрала пышное платье с большими рюшами от Valentino.

Галь Гадот, которой идут практически все наряды, в этот раз поразила поклонников в плохом смысле слова. Платье-гибрид от Givenchy Couture с пушистой розовой юбкой и черным ажурным лифом не спасла даже идеальная фигура «Чудо-женщины».