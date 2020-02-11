Канделаки отреагировала на обличительный пост Садальского

Москва, 11 февраля. Телеведущая Тина Канделаки отреагировала на обличительный пост актера Станислава Садальского. Блогера возмутило заявление журналистки о том, что она самостоятельно сделала себя и свою карьеру.

Садальский на своей странице в Instagram резко раскритиковал поведение Канделаки, заявив, что все нужные связи журналистке достались именно от него. Говоря о «придуманных ведущей байках» о личной жизни, он напомнил, как познакомил ее с первым супругом Андреем Кондрахиным.

Канделаки спокойно отреагировала на нападки со стороны Садальского. Она призналась, что привыкла к критике со стороны. И с сарказмом отметила, что многие известные люди, например, телеведущая Ксения Собчак, лучше самой Канделаки знают обстоятельства и события ее жизни.

«Мне приятно и лестно, что я никого не оставляю равнодушными. Ни врагов, ни друзей. Продолжаем дышать мне в спину, попутный ветер еще никому не помешал», — цитирует ее «Ридус».

Напомним, Садальский в своем сообщении утверждает, что «ограниченную, но амбициозную девицу» за руку привели на телевидение и «пытались образовывать, как могли». По его словам, Канделаки «лепили, как куклу вуду». Он вспомнил, как давно еще советовал журналистке прибегнуть к услугам ритора, чтобы избавиться от говора, однако постановил, что «провинциальность неистребима».

Собчак недавно прошлась по фигуре Канделаки, заявив, что сколько бы телеведущая ни занималась в спортивном зале, «выглядит все так себе». Канделаки с сарказмом ответила на такую критику бывшей подруги. Когда-то журналистки были очень близки, но затем их отношения испортились.