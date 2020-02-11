Генсек НАТО назвал разрушение ДРСМД демонстрацией силы альянса

Брюссель, 11 февраля. Разрушение Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) продемонстрировало силу НАТО, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг объяснил это тем, что все страны альянса смогли сообща возложить вину за разрушение ДРСМД на Россию и выйти из договора.

«Распад ДРСМД — это плохо, но он продемонстрировал силу НАТО, поскольку мы смогли в результате интенсивных консультаций договориться, что его нарушала Россия, и согласовать наши дальнейшие шаги», ― сказал Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса.

Напомним, США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в одностороннем порядке 2 августа, обвинив Россию в нарушении соглашения. Москва отвергла все обвинения, назвав их несостоятельными. Российские и китайские власти обратили внимание на то, что действия США ставят под угрозу всю систему глобальной безопасности, однако Вашингтон не внял этим доводам.

Вслед за этим президент России Владимир Путин предложил ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах РСМД. Свое предложение он направил в основные страны Европы и Азии и в различные международные организации.