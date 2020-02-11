Губерниев оценил шансы российских биатлонистов на ЧМ в Италии

Москва, 11 февраля. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил готовность российских спортсменов к мировому первенству по биатлону. По его словам, на соревнования едут сильнейшие биатлонисты.

Чемпионат пройдет с 13 по 23 февраля в итальянской коммуне Антхольц-Антерсельва. Будут разыграны 12 комплектов медалей.

«На первенство в Антхольц в этом году едет нормальный состав. Все сильнейшие в строю», — сказал журналист, его слова передает Inforeactor.

Губерниев считает, что россияне будут бороться до конца в каждой гонке. Некоторые скептики считают, что у россиян небольшие шансы на победу, но комментартор с этим не согласился.

Накануне глава союза биатлонистов России Владимир Драчев объявил состав национальной сборной. От РФ на первенство поедут мужская и женская команды.