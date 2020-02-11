Зеленский рассказал о впечатлениях от контакта с Путиным «глаза в глаза»

Киев, 11 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский описал свои ощущения от первой встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным, которая состоялась во время саммита «нормандской четверки».

По словам украинского лидера, встреча с Путиным лицом к лицу позволила им лучше понять друг друга, сообщает RT со ссылкой на украинские СМИ.

«Я уверен, что он меня понял. Если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек, несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну», — заявил Зеленский.

Ранее президент Украины заявлял, что благодаря диалогу с Путиным удалось договориться о возвращении украинских бронекатеров, которые вторглись в российские воды, и организовать встречу «нормандской четверки».

Напомним, что встреча состоялась 9 декабря в Париже. Стороны договорились продолжать дальнейшую работу по деэскалации напряженности в Донбассе, обмену пленными и отводу сил от линии соприкосновения.

Гражданская война на Украине идет с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. В частности, Минские соглашения предусматривают предоставление Донбассу особого статуса, полное прекращение огня и проведение на неподконтрольных территориях местных выборов.

За полных четыре года украинская сторона не выполнила ни одного из перечисленных в документе пунктов. Формальным исключением может считаться принятый Верховной радой закон об особом статусе Донбасса, однако де-факто он так и не вступил в силу.