Лидеры Африканского союза сочли незаконной «сделку века» Трампа

Аддис-Абеба, 11 февраля. Лидеры Африканского союза на саммите организации сочли незаконной «сделку века» президента США Дональда Трампа. Таким образом они выразили солидарность с Палестиной.

Председатель комиссии АС Мусса Факи Махамат заявил, что план главы Белого дома по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке представляет собой не более чем «очередное нарушение многочисленных резолюций ООН и Африканского союза».

Он добавил, что «сделку века» подготовили без международных консультаций. По его мнению, она нарушает права палестинского народа. Это высказывание было встречено аплодисментами.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси добавил, что «дело палестинцев всегда будет в сердцах и умах народа Африки». Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса сравнил предложения Трампа с правилами, которые действовали в возглавляемой им стране в эпоху апартеида.

«Когда я слушал это [предложение главы Белого дома] и читал все, что о нем написано, я вспомнил ужасную страницу истории, через которую прошла ЮАР», — сказал он.

Политическую часть «сделки века» Трамп обнародовал в январе. В ее основе лежит принцип «два государства для двух народов»: наряду с Израилем на карте мира появится Палестина. Кроме того, предполагается, что Иерусалим станет неделимой столицей Израиля. При этом суверенитет еврейского государства может распространиться и на значимую часть долины реки Иордан.

В Палестине план Трампа восприняли негативно. Президент государства Махмуд Аббас заявил, что Иерусалим не продается, а предложение США палестинский народ выкинет в «мусорную корзину истории».

Позицию Палестины разделила подавляющая часть арабского мира. Лига арабских государств (ЛАГ) отвергла предложенный президентом США план.

Ранее спикер парламента Кувейта Марзок Аль-Ганем на встрече глав парламентов арабских стран демонстративно выбросил в мусорное ведро распечатанный текст «сделки века».