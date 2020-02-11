Сирийские военные показали фото обстрелянного Турцией Ми-25

Дамаск, 11 февраля. Сирийские военные опровергли информацию о том, что якобы боевой вертолет Ми-25 был сбит турецкими военными. В Сети опубликованы фотографии обстрелянного летательного аппарата.

«Турецкие военные утверждали, что сбили сирийский Ми-25, но ни один вертолет или личный состав не пострадал. Этот вертолет вернулся на базу без травм экипажа или пилотов, несмотря на повреждения», ― сообщило Moustafa Dannoun News в Facebook, приложив к публикации фото.

Накануне ВВС Турции нанесли удар по позициям правительственной армии САР в сирийской провинции Идлиб. По словам главы управления по связям администрации президента Турции Фахреттина Алтуна, авиаудар стал «многократным ответом на подлое нападение», подразумевая обстрел турецких войск в Идлибе.

Минобороны Турции сообщило, что военные якобы нанесли удар по 115 целям сирийской армии. В том числе были уничтожены три танка, две артиллерийско-минометные позиции и сбит один вертолет.

В Кремле во вторник прокомментировали ситуацию в Сирии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для нормализации ситуации в Идлибской зоне деэскалации в Сирии необходимо выполнение сочинских договоренностей.