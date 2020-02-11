Малькевич рассказал о первых успехах российского законодательства о кибербезопасности

Москва, 11 февраля. В 2019 году в России был принят ряд важных мер, направленных на обеспечение кибербезопасности, и хотя некоторые из них требуют доработки, уже на сегодняшний день они позволяют видеть определенные результаты. Первые успехи российского законодательства в сфере интернет-пространства прокомментировал председатель Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич.

«Безусловно, в прошлом году были предприняты очень серьезные меры. Например, был реструктурирован «Яндекс» и создан фонд общественных интересов. Компания фактически была выведена из внешнего иностранного управления. При этом акции «Яндекса» обновили исторический максимум и достигли очень высокой планки», — напомнил он «НьюИнформ».

Малькевич также назвал закон «О надежном интернете», целью которого является обеспечение работы Сети в случае внешнего отключения. Он отметил важность этой инициативы в связи с тем, что многие сервисы, в том числе, Mail.ru, «МТС» и «Яндекс» зачастую расстраивают нестабильной работой, а пользователи Windows 7 порой не могут даже выключить компьютер, поскольку этого им не разрешает система.

Среди ключевых инициатив глава ФЗНЦ упомянул закон об ответственности за распространение недостоверной информации, направленный на то, чтобы не позволить зарубежным ресурсам плодить фейки, становясь инструментами в руках тех или иных структур. По словам Малькевича, с момента его принятия количество ложных публикаций сократилось в три раза.

«Но, безусловно, закон требует серьезной доработки, потому что регулируется работа СМИ, но очень плохо регулируются фейки в социальных сетях», — отметил он и добавил, что также необходимо доработать закон об оскорблении госсимволов в Сети.

Кроме того, специалист напомнил о законе, предусматривающем предустановку отечественного программного обеспечения (ПО) на гаджеты, продаваемые на территории страны, и отметил достоинства системы «Инцидент-менеджмента», которая начала функционировать в стране в 2018 году. Малькевич уточнил, что с помощью заработавшей в 83 субъектах новации удалось решить порядка 500 тысяч проблем граждан.