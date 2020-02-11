Когда речь заходит об Ираке, у типичного обывателя - особенно русскоязычного - в памяти тут же всплывают слова Владимира Жириновского «Не сметь стрелять по Багдаду!», вспоминаются кадры варварской казни Саддама Хуссейна прогрессивным западным сообществом, а также смутно припоминаются истоки ИГИЛ*
. Чуть более осведомленные товарищи наверняка смогут припомнить город Мосул, иракскую столицу ИГИЛ, и нефтеносную провинцию Басра, где находится разрабатываемое «Лукойлом» месторождение «Западная Курна-2».
Однако широкий обыватель перестал следить за Ираком после виртуальной победы над ИГ и «освобождением» Мосула в 2017 году. После того, как консолидирующий фактор - масштабная война против терроризма и бандподполья - несколько утратил свою важность и актуальность на первый план вылезли так и не разрешенные в период американской оккупации и последовавшей за ней гражданской войны противоречия на расовой, религиозной и социальной почве.