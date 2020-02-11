Все эти противоречия накапливались годами, а занятые грызней марионеточные чиновники делали все, что угодно, только не работали с ними.



В октябре протесты захлестнули всю страну, а их центром стала площадь Ат-Тахрир в Багдаде со «штабом протестного движения» в недостроенном турецком ресторане при площади. Попытки разнообразных фракций «оседлать» протесты ни к чему не привели, а работать с людьми в Ираке, как и других арабских странах, банально не умеют: все свелось к грубым разгонам и демонстрациям, приведшим к гибели с 1 октября 550 человек и ранению свыше 30 тысяч как протестующих, так и органов правопорядка. Иракских правоохранителей абсолютно заслуженно обвиняли в жестокости, избиениях и применении силы.