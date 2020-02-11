В ДНР уверены, что Зеленский еще пожалеет о мародерстве ВСУ в Донбассе

Сведения об «подвигах» украинских военных и покрывающих их чиновников поступают постоянно, наказания они не получают, а местное население живет в страхе за свои жизни и имущество. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал депутат Народного совета Донецкой Народной Республики Александр Куренков.

Мародерство ВСУ

Украинская волонтерка Ольга Решетилова в своем Facebook рассказала, как военнослужащие 56-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) перед своей ротацией занимались мародерством в населенном пункте Пески, который расположен на линии соприкосновения на территории Донбасса.

Ольга Решетилова опубликовала фотографию, на ней запечатлены металлические рейки, которые солдаты украинской армии «любовно собрали, чтобы отвезти домой». Она отметила, что военнослужащие ВСУ, помимо всего прочего, срезали крыши с гаражей, сбили плитку, «аккуратно» выкинули окна из домов и собрали деревянные срубы.

«Все это повезут с собой. Хозяева», — добавила она.

При этом Ольга Решетилова подчеркнула, что офицеры бригады находятся в курсе происходящего. «Шестой год смотрю на это, и опускаются руки», — заключила волонтерка.

В Киеве данный факт не настораживает

Как отметил депутат Александр Куренков, то, что в украинских вооруженных формированиях присутствуют откровенные бандиты, убийцы и мародеры, — не секрет. Более того, мародерство процветает не только в районах, расположенных вблизи к линии разграничения. Например, в Святогорске, местные чиновники закрывают глаза на вырубку деревьев в национальном парке Святые горы.

«Это ли не мародерство? Сведения об «подвигах» украинских военных и покрывающих их чиновников поступают постоянно, наказания они не получают, а местное население живет в страхе за свои жизни и имущество. Ведь уже больше года на Украине действует закон «Об особенностях государственной политики и обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей». Согласно этому документу, военнослужащие наделены довольно широким спектром полномочий. Они могут проникать в жилые дома граждан, использовать их автомобили, досматривать людей и задерживать до выяснения обстоятельств», — пояснил Александр Куренков.

Депутат Нарсовета ДНР заметил, что в законе написано, что проникать в дом и пользоваться имуществом можно только с разрешения хозяев. Но украинские «борцы за независимость» не утруждают себя «вопросами вроде можно или нельзя», а просто берут то, что им понравилось, поясняет.

«С несогласными разговор короткий: хорошо, если в живых оставят, а так могут просто убить и прикопать в ближайшем лесочке. И никого в Киеве данный факт не настораживает, не волнует, в том числе президента Украины Владимира Зеленского, который так обещал своим гражданам остановить войну и навести порядок в стране. Война для многих украинских военнослужащих стала источником дохода, и пока власть на Украине, не начнет строго спрашивать за такие преступления, как мародерство, они не прекратят грабить Донбасс. Напомню, что такие преступления не имеют сроков давности. И как бы Киев во главе с президентом Зеленским не старались скрыть их, правда все равно вылезет наружу», — заключил Александр Куренков.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, общее число погибших среди гражданского населения составило 3344 человека.