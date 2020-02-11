Сирия, 11 февраля. В«Аль-Холе» умер ребенок. Поступают сведения о том, что в Идлибе боевики подбили вертолет сирийской армии. Рашидин-4 перешел под контроль правительственных сил. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: наносят точечные удары по опорным пунктам джихадистов в Алеппо.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы:освободили от бандформирований район Алеппо Рашидин, в Идлибе обмениваются ударами с отрядами боевиков и, по неподтвержденным данным, потеряли два танка и вертолет.

Армия Турции и союзные силы: наносят удары на севере Хасаки по укреплениям курдских боевиков из состава «Демократических сил Сирии».

«Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир»: по неподтвержденным данным, уничтожили в Идлибе два танка и один вертолет сирийской армии.

Провинция Алеппо

Поступают сообщения о боестолкновениях между Сирийской арабской армией (САА) и отрядами вооруженной оппозиции в районе поселка Хан-аль-Асаль на запад провинции, как передает агентство Step News. ВВС Сирии продолжают наносить удары по базам боевиков в районе поселков Джина и Атариб, а также в предместьях города Абъян.

Сообщается, что подразделения правительственной армии сумели занять четвёртый квартал пригорода Алеппо Рашидин-4 и окружили турецкий наблюдательный пункт в районе, о чем также сообщает источник. Рашидин-4 и Рашидин-5 – промышленные окраины западного Алеппо, где долгое время укрывались разрозненные отряды джихадистов, обстреливая жилые кварталы из гранатометов и минометов.

Провинция Дейр-эз-Зор

Взрыв противопехотной мины, установленной у поселка Аль-Хавикат убил двух членов сирийской армии. Как передает агентство Deir Ezzor 24, пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за установку бомбы.

Провинция Идлиб

Как сообщают медиаресурсы подконтрольные боевикам «Джебхат аль-Ватания лил-Тахрир», в районе Серакиба и у деревни Найраб боевики обстреливали позиции сирийской армии из тяжелой артиллерии и ракетных установок. По данным, предоставленным самими радикалами, в ходе обстрела погибли и ранены несколько бойцов САА и союзных отрядов. Боевики также заявили, что в районе Найраба им удалось подорвать два танка с сирийскими военнослужащими и подбить вертолет, однако пока не поступало подтверждений со стороны официальных СМИ.

Также по данным информагентства Masar Press Net, ВВС Сирии совершили серию боевых вылетов на юго-восток провинции и нанесли точечные удары с воздуха по укреплениям боевиков в районе города Кафр-Набель и в предместьях деревни Марабая, разрушив огневые точки боевиков.

Провинция Хасака

В лагере беженцев «Аль-Хол» скончался ребенок. Как сообщает агентство Alk Habour, у мальчика была обычная простуда, однако, из-за антисанитарии и отсутствия медицинской помощи он скончался. Лагерь «Аль-Хол» по-прежнему находится на грани гуманитарной катастрофы. Лагерь находится на подконтрольной курдским боевикам территории. из соображений безопасности боевики не пропускают в лагерь конвой гуманитарной помощи и медиков-волонтеров.

В районе города Абу-Расин артиллерия турецкой армии ведет огонь по опорным пунктам курдских боевиков, о чем также сообщает источник. Пока ни одна из сторон не сообщила о потерях со своей стороны.