Зеленский признал наличие конфликтов в своей команде

Киев, 11 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что в его команде есть конфликты, которые создают препятствия для нормальной работы.

«Я всегда против таких конфликтов, так как в них нет победителей, и не бывает ничьих. Поэтому мы теряем или время, или теряем людей», — пояснил Зеленский.

Он также добавил, что все сотрудники администрации президента Украины являются профессионалами, однако это не означает полное отсутствие разногласий и конфликтов. При этом Зеленский отметил, что ему всегда тяжело «расставаться с людьми», передает «Вечерняя Москва».

Ранее стало известно, что Зеленский уволил главу своей администрации Андрея Богдана, назначив на эту должность Андрея Ермака, который ранее курировал вопросы внешней политики в офисе президента Украины.

В период с 2007 по 2010 год Богдан работал заместителем министра юстиции Украины, а также был внештатным советником украинского олигарха Игоря Коломойского. Позднее Богдан был адвокатом Коломойского.

Зеленский назначил Богдана главой офиса президента Украины 21 мая 2019 года. По данным украинских СМИ, между Богданом и Ермаком были серьезные разногласия во взглядах на политику президентской администрации. По мнению украинских политологов, смена Богдана на Ермака, свидетельствует о том, что Зеленский пытается дистанцироваться от Коломойского.