Заразившуюся коронавирусом студентку выписали из больницы в Тюмени

Тюмень, 11 февраля. Китайская студентка, у которой обнаружили коронавирус, выписана из больницы в Тюмени. Об этом рассказала директор областного департамента здравоохранения Инна Куликова.

По ее словам, проведенные лабораторные исследования показали, что у девушки со здоровьем все в порядке.

«Сегодня ее выписали с цветами и шариками», — добавила Куликова.

Она уточнила, что других студентов, контактировавших с ней, по окончании карантина тоже выпишут из больницы, все результаты анализов на коронавирус у них отрицательные.

Напомним, в конце января вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что на территории страны зафиксировали два случая заражения вирусом 2019-nCoV — в Забайкалье и Тюменской области. Коронавирус выявили у двух граждан Китая, когда они прибыли в Россию.

О вспышке пневмонии в городе Ухань стало известно в конце прошлого года. Предположительно, источником мог стать местный рынок диких животных. Заболевание быстро распространилось по миру.

По последним данным, количество скончавшихся от пневмонии в Китае уже возросло до более чем тысячи человек. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.

С 3 февраля Россия приостановила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР. Тем временем китайские ученые начали испытывать на животных вакцину против пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа.