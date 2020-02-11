Рассмеявшаяся в эфире ведущая ГТРК «Камчатка» пожаловалась на прессинг

Петропавловск-Камчатский, 11 февраля. Ведущая программы «Вести» на телеканале ГТРК «Камчатка» Александра Новикова пожаловалась на прессинг после утекшего в Сеть неудачного дубля. Во время записи программы о пособиях льготникам Новикова расхохоталась.

В Сети появилось видео, на котором Новикова зачитывает новость о повышении размера соцвыплат. После слов о деньгах, якобы выделенных на международный проезд льготников, журналистка не смогла сдержать смех. Журналистка перепутала междугородние перевозки с международными.

«Почти 900 рублей льготник может потратить на необходимые медикаменты, 137 рублей — на путевки в санаторий, а оставшиеся – на международный проезд на общественном транспорте к месту лечения и обратно», ― зачитала ведущая и залилась смехом.

Ролик быстро разлетелся по Сети и вызвал неоднозначную реакцию у пользователей. Некоторые сочли, что Новикова смеется над бедностью, другие же поддержали ведущую.

«Правда, очень тяжело. Прессинг просто…» — рассказала Новикова в комментарии KP.ru, после чего положила трубку.

Директор ГТРК «Камчатка» Алексей Костылев рассказал, что руководство телеканала уже пообщалось как с Новиковой, так и с другими сотрудниками, причастными к созданию сюжета. При этом он подчеркнул, что пока других мер в отношении журналистов не предпринято.