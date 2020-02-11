Госдума ратифицировала соглашение с Таджикистаном о строительстве русскоязычных школ

Москва, 11 февраля. Госдума в ходе заседания ратифицировала межправительственное соглашение о строительстве русскоязычных школ в Таджикистане. Документ был подписан в Москве 17 апреля 2019 года, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Правительство внесло на обсуждение парламента предложение о ратификации соглашения с Таджикистаном о строительстве пяти русскоязычных школ в Душанбе, Кулябе, Худжанде, Бохтаре и Турсунзаде. В соглашение входят условия финансирования работ. Каждая школа рассчитана на 1200 учащихся», — рассказал в беседе с агентством депутат Владимир Синяговский.

Преподавание в них будет вестись в соответствии с российскими образовательными стандартами, отметил он.

«Почему, на мой взгляд, это важно? Во-первых, в Таджикистане сегодня проживают наши соотечественники, которые должны иметь возможность обучения детей на русском языке. Во-вторых, это соглашение реализует стратегическую линию на распространение русской культуры и налаживание межгосударственных связей в столь значимом для России среднеазиатском регионе», — указал парламентарий.

Напомним, в октябре прошлого года спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин посетил Таджикистан с официальным визитом. В одном из своих выступлений он обратил внимание, что русский язык в стране, согласно конституции, является языком межнационального общения.

«У нас есть общая история, общая культура, и у нас есть возможность общаться на одном языке», — подчеркивал председатель Госдумы.

Он также отмечал, что изучение русского языка в школе и университете позволяет тем, кто приезжает в Россию, «выбирать для себя гражданство и строить свою жизнь».