МИД РФ сообщил о случаях заражения коронавирусом в Африке

Москва, 11 февраля. Случаи заражения коронавирусом зарегистрированы в Африке. Об этом заявил замдиректора департамента Африки МИД РФ Олег Озеров.

«Они есть», — сказал он, комментируя вопрос о том, почему на континенте не фиксировались инфицированные.

Согласно данным на вторник, 11 февраля, количество жертв пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в Китае выросло до 1016 человек. Общее число подтвержденных случаев заболевания в стране составило 42 638.

О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в провинции Хубэй власти КНР проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в конце декабря 2019 года. Специалистам удалось установить, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV.

Ранее во вторник радио Sputnik сообщило, что в Китае спрогнозировали пик вспышки инфекции. Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что развитие ситуации с распространением вируса предсказать сложно, но апогей распространения эпидемии с большой долей вероятности наступит во второй и третьей декадах февраля.