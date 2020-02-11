Власти Филиппин уведомили США о расторжении военного договора VFA

Манила, 11 февраля. Власти Филиппин официально проинформировали Вашингтон о прекращении действия соглашения о размещении американских войск и военной техники на территории страны Visiting Forces Agreement (VFA). Об этом сообщил в своем Twitter-аккаунте министр иностранных дел страны Теодоро Локсин.

«Заместитель главы миссии посольства США в Маниле получил уведомление о прекращении VTA. Исходя из дипломатической вежливости дальнейших заявлений касательно развития ситуации не будет», — написал руководитель внешнеполитического ведомства.

Ранее заместитель главы МИД Филиппин Бригидо Дулай заявил, что соответствующее уведомление было подписано министром страны по распоряжению президента Родриго Дутерте, сообщает телеканал «360».

В конце прошлого месяца филиппинский лидер Дутерте пригрозил отменой соглашения с Белым домом о размещении американских войск и военной техники на территории страны — Visiting Forces Agreement (VFA) — на фоне лишения филиппинского сенатора Роналда дела Розы американской визы. Дутерте дал американским властям 30 дней на пересмотр вопроса с визой филиппинского сенатора. Позднее он запретил членам правительства совершать поездки в США, а также решил не ехать на «специальный саммит» АСЕАН.