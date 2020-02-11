Рогозин оценил ставку Трампа на космическое развитие

Москва, 11 февраля. Власти США в 2021 году решили сделать ставку на развитие космической сферы. Об этом во вторник заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он обратил внимание на то, что администрация президента США Дональда Трампа внесла предложение в проект бюджета на 2021 год, которое увеличивает финансирование космического агентства NASA на 12% — с 22,6 млрд до 25,2 млрд долларов. Бюджет Роскосмоса уже сейчас значительно меньше, чем у NASA, пишет РИА SM News.

«Это крупнейшее увеличение бюджета NASA за десятилетия (кстати, он и так был на порядок больше, чем у Роскосмоса) Таким образом, США ставят на космос», — подчеркнул Рогозин.

Отметим, что дополнительные средства, выделяемые американскому космическому агентству по поправке Трампа, планируется направить на реализацию космической программы «Артемида», цель которой — осуществить высадку людей на Луну. Предполагается, что «Артемида» станет первым шагом к созданию постоянного поселения на спутнике Земли, что создаст предпосылки для освоения Марса.

В прошлом году Рогозин заявил, что бюджет Роскосмоса почти в 20 раз ниже, чем у NASA. Он добавил, что при этом критического отставания Роскосмоса от NASA и SpaceX в технологическом плане нет. Однако есть последствия потери темпов развития космической отрасли в России за последние 10–12 лет. Рогозин подчеркнул, что отставания можно избежать в случае, если ракетно-космическая техника будет переоснащена.