Москва, 11 февраля. Новые антироссийские фейки могут появиться в преддверии 75-й годовщины Дня Победы, поскольку эта тема популярна в контексте информационной войны. Таким мнением поделился политолог и публицист Армен Гаспарян.

Как подчеркнул эксперт, так называемые оппозиционеры на территории России работают исключительно по повестке. Так, после недавней критики президента РФ Владимира Путина в адрес польского посла, сотрудничавшего с Адольфом Гитлером, должна была последовать ответная реакция.

Ранее израильская газета опубликовала письмо историков, которые беспочвенно обвинили Красную армию в жестокости и разжигании Второй мировой войны. Впрочем, как оказалось, что никакого документа вовсе не было, а издание принадлежит сподвижнику беглого олигарха Михаила Ходорковского — Леониду Невзлину. В России последний заочно осужден на пожизненное заключение за многочисленные преступления.

«Они совпали, и последовала пресловутая статья. Потом стали разбираться, узнали подробности о средстве массовой информации, вычленили инициаторов процесса. И тогда ситуация стала печальной, они предпочли уйти в тень», — объяснил политолог.

Гаспарян указал на то, что в преддверии празднования 9 Мая в прессе появится ряд идентичных и схожих антироссийских материалов. Он подчеркнул, что тема популярна, а в политике речи о джентльменских соглашениях не идет. Более того, обратил внимание эксперт, подобного отношения к Невзлину быть не может, пишет «ПолитЭксперт».

Гаспарян выразил уверенность, что «все будет в полном объеме», а также иронично предположил, что антироссийские СМИ могут рассказывать про «миллионы изнасилованных немок в Пруссии».