Глава Минкульта Украины не знает, как бороться с гастролирующими по РФ артистами

Киев, 11 февраля. Министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский не поддерживает гастроли украинских артистов в России, но запрещать им выступать считает неправильным.

Бородянский считает, что культурная сфера «является тем, что нормирует отношения», соответственно, выступления украинских артистов в России могут сделать «ненормальные отношения» между Москвой и Киевом лучше.

«У нас ненормальные отношения с Россией. Она сегодня наш враг. И я считаю, когда наши артисты ездят в Россию выступать — это автоматически приводит к унормированию отношений. Я точно с этим не могу согласиться», — сказал министр в интервью РБК-Украина.

Бородянский признался, что не знает, как бороться с гастролирующими по РФ украинскими артистами. По его словам, «не сработали этические нормы», однако министерство работает над решением этой проблемы.

«Относительно запретов, санкций и прочее — это сложный вопрос, потому что запрещать — это неправильно, я считаю», — высказался украинский министр.

Более того, введение дополнительного налога на заработок украинских артистов в России — не очень хороший вариант, указал Бородянский. По его мнению, такая система говорит лишь о том, что «можно откупиться».

Отношения между Москвой и Киевом усугубились в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот. Новое руководство Украины обвинило Россию во «вмешательстве», Москва все обвинения категорически отвергает.

Ранее на Украине было принято решение не допускать артистов, которые выступали в России после 2014 года, до национального отбора на Евровидение.