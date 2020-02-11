Депутат Нилов: выборы в РФ могут перенести на будний день, сделав его нерабочим

Единый день голосования в России могут перенести на будний день в апреле. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам парламентария, думская фракция ЛДПР, заместителем руководителя которой он является, давно выступает за то, чтобы все выборы в России проходили не в выходной, а в будний день.

«Я предлагал законопроект, в соответствии с которым единый день голосования предлагалось сделать в один из четвергов апреля вместо второго воскресенья сентября, когда многие граждане предпочитают находиться на своих дачах или в отпусках, а не идти на избирательные участки. Этот законопроект был отклонен. Тогда я озвучил свою позицию в рабочей группе по внесению поправок в Конституцию РФ. И мое предложение рассмотреть возможность проведения голосования в будний день было услышано. В частности, его поддержала [председатель ЦИК] Элла Памфилова. Главное, чтобы гражданам было удобно голосовать. То есть участки для голосования должны быть рядом с их рабочими местами, либо день голосования должен стать дополнительным выходным. Но сами выходные — субботу и воскресенье — у граждан отнимать неправильно», — сказал корреспонденту ФАН Ярослав Нилов.

Напомним, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во вторник сообщил, что после обсуждения всех возможных вариантов голосование по поправкам в конституцию, скорее всего, организуют в будний день, который сделают дополнительным выходным, а в качестве основной даты рассматривается 22 апреля.

«Я очень надеюсь, что после проведения голосования по конституции будет принято решение перенести единый день голосования со второго воскресенья сентября на среду или четверг в апреле, сделав выбранный день дополнительным выходным, — заявил Ярослав Нилов. — По крайней мере, наша фракция продолжит выступать за совершенствование российского избирательного законодательства в этой части».

Депутат объяснил, что апрель рассматривается потому, что в этом месяце россияне еще не разъезжаются по дачам или в отпуска, а середина недели — потому что так граждане не смогут продлить свои выходные и куда-то, опять-таки, уехать.