В Раде назвали причины отставки главы офиса президента Украины

Киев, 11 февраля. Отставка главы офиса президента Украины Андрея Богдана является вполне закономерной. Об этом заявил сопредседатель украинской партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу своей администрации Андрея Богдана. Кроме того, Зеленский назначил новым главой своей администрации Андрея Ермака, который ранее курировал вопросы внешней политики в офисе президента Украины.

«Я думаю, что, скорее всего, это связано с тем, что на определенном этапе был эффективен тот глава администрации. Сейчас отпала надобность в подобных действиях, и стали больше ориентироваться на других. Поэтому, наверное, это закономерно, — пояснил Бойко.

Комментируя текущую ситуацию на Украине, парламентарий выразил уверенность, что Киеву удастся стабилизировать обстановку, передает iReactor.

«Я надеюсь, что мы придем к миру. Будем этим заниматься», — подчеркнул Бойко.

Стоит отметить, что ранее Андрей Богдан был адвокатом украинского олигарха Игоря Коломойского. Богдан возглавил офис президента Украины 21 мая 2019 года. По данным украинских СМИ, между Богданом и Ермаком были серьезные разногласия во взглядах на политику президентской администрации, а также на некоторые внутригосударственные проблемы.