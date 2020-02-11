Госдума разрешила вольерную охоту

Москва, 11 февраля. Госдума приняла закон, разрешающий охоту в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. Авторами инициативы выступили депутаты, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о животных, находящихся в собственности охотпользователей и используемых с целью «обеспечения воспроизводства», размещения «в среде обитания» и «реализации». Получить соответствующие услуги можно будет на основании «путевки» — подтверждения наличия договора на осуществление охоты с юрлицом или индивидуальным предпринимателем.

Требования к земельному или лесному участку, предназначенному для охоты, впоследствии установит Минприроды. В законе также детализируются вопросы, связанные с выдачей разрешения охотпользователям на содержание и разведение животных в полувольных условиях.

В ходе обсуждения документа против его принятия высказались сразу несколько парламентариев. Так, по мнению Олега Лебедева, введение таких норм подразумевает под собой разведение животных, «направленное на убийство». Подобную точку зрения озвучил и депутат Олег Шеин.

«Законопроект о вольерной охоте – о чем? О том, что можно расстрелять животное, которое находится в вольере, причем размер вольера законом непосредственно не определен», — обратил внимание Шеин.

При этом он также признался, что является вегетарианцем.

«Мы абсолютно уверены, что настанет тот день, и он будет недалек, когда этот закон вернется обратно в Государственную думу и будет отменен», — указал депутат.

В противовес коллегам высказался автор инициативы, глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. По его словам, «речь идет о деятельности, которая способна существенно снизить давление на дикую природу и содействовать восстановлению популяции диких животных».

По словам еще одного автора, Николая Валуева, документ «прежде всего об экономике».

«Закон об ответственном отношении к животным, о ветеринарии и прочие законы никто не отменял. И для содержания животных в полувольных условиях – точно также они действуют», — указал Валуев.

Парламентарий обратил внимание, что с принятием такого закона охотпользователи получают инструмент для того, чтобы сделать свою деятельность прибыльной.