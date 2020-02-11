Джабаров предложил лидерам Франции и Германии принудить Украину к миру в Донбассе

Замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил о возможном переносе даты нормандского саммита из-за противоречивых действий украинской стороны. Власти Украины продолжают срывать выполнение Минских соглашений, желая использовать «карательный метод» в отношении республик Донбасса, чтобы «расправиться со всеми неугодными», заявил первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Российский дипломат упрекнул власти Киева в том, что их действия ставят под вопрос возможность новой встречи лидеров нормандского формата в апреле. По его словам, еще на встрече в декабре в Париже при участии глав России, Германии, Франции и Украины была достигнута договоренность, что очередной саммит должен состояться в апреле в Берлине.

Кроме того, согласно договоренностям, Киев, Донецк и Луганск должны развести силы на трех новых участках линии соприкосновения, открыть новые пункты пропуска, продвинуться в разминировании, провести обмен удерживаемыми лицами, закрепить в украинском законодательстве формулу Штайнмайера.

«Пока из этого списка состоялся только обмен удерживаемых лиц», — подчеркнул Руденко.

Он считает, что поведение представителей Украины в контактной группе и заявления из Киева вызывают сомнение в том, что до апреля все пункты соглашений будут выполнены.

Владимир Джабаров с сожалением отметил, что Украина не заинтересована в нормализации отношений с юго-восточной частью страны.

«Украину интересует только «карательный метод» в отношении юго-востока, — они (власти Украины. — Прим. ФАН) пытаются захватить территорию, расправиться со всеми неугодными, а именно с теми, кто выступал против Киева, и навязать свою власть, — высказал Джабаров свою точку зрения в интервью Федеральному агентству новостей. — Поэтому все заявления официальных лиц Украины на предмет того, что это и то — не эффективно, являются лишь поводом для того, чтобы сорвать Минские соглашения».

На данный момент президент Украины Владимир Зеленский «должен найти в себе мужество» признать, что он не будет выполнять Минские соглашения, заявил член Совфеда.

«Пусть тогда европейские гаранты — Германия и Франция — послушают его. Постоянно обвиняя нас (Россию. — Прим. ФАН) в невыполнении Минских соглашений, реального виновника их срыва они не хотят видеть. Я думаю, что Украина никаких решений принимать не будет, если мировое сообщество не заставит или не принудит страну к миру. Украине эта ситуация неопределенности и попытка всегда прикрываться российской угрозой нравится», — заявил собеседник ФАН.

Однако если Минские соглашения будут сорваны, то «процесс ухода республик Донбасса из состава Украины становится актуальным», указывает сенатор.

«Если Украина заинтересована в потере людей и территорий, то тогда это объективно», — добавил Джабаров.

Ранее помощник президента Украины Владимир Ермак заявил, что руководитель страны искренне желает прекратить войну в Донбассе, которая началась после госпереворота в 2014 году. Соответствующее заявление он сделал в эфире местного телеканала.

Напомним, гражданская война на Украине продолжается с 2014 года. В 2015 году в Минске был принят комплекс мер по урегулированию конфликта, который должен был положить конец кровопролитию. Минские соглашения предусматривают предоставление ДНР особого статуса, полное прекращение огня и проведение местных выборов.