Яровая предложила упростить рефинансирование ипотеки для семей с детьми

Москва, 11 февраля. Получить ипотеку для семей с детьми в России в скором времени может стать еще проще. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла законопроект, который упрощает процесс рефинансирования ипотечного кредита, пишет «Парламентская газета».

На сегодняшний день рефинансировать кредит под более низкий процент — практически невыполнимая задача, если ипотека оформлялась с использованием материнского капитала. Сложности связаны с тем, что для рефинансирования нужно согласие органов опеки и попечительства для передачи купленного жилья в залог.

«На практике это сделать невозможно из‑за противоречивости условий и требований», — говорится в пояснительной записке.

Новый законопроект должен снять эти противоречия, а заодно — защитить интересы ребенка при передаче ему доли в собственность. Отметим, что комитет Госдумы по природным ресурсам уже одобрил инициативу.

Напомним, что ранее российские власти расширили применение материнского капитала, разрешив тратить деньги по уходу за ребенком на покупку или строительство жилья. На помощь государства также могут претендовать и другие категории россиян. Существует несколько государственных программ по субсидированию ипотечной ставки.

В то же время Центробанк планирует ужесточить правила выдачи ипотеки. С 1 июля 2020 года ЦБ может ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска по ипотечным кредитам, которые будут зависеть от показателя долговой нагрузки заемщика и отношения величины основного долга к справедливой стоимости предмета залога.