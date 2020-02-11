Власти Казани идут на компромиссы с бизнесом ради сохранения исторического наследия

Корреспондент Федерального агентства новостей посетил столицу Татарстана, чтобы собственными глазами увидеть, как и чем сегодня живет этот российский город. Как оказалось, одним из важных аспектов жизни Казани является сохранение исторических и архитектурных памятников. Местные власти готовы идти на многие компромиссы для того, чтобы привлечь бизнес к восстановлению ветхих зданий, каждое из которых хранит частицу истории «третьей столицы России».

В Казани принято действовать быстро и наглядно. Вместо долгих рассказов «о достижениях» местные чиновники комитета по охране культурного наследия (ОКН) всего за один день продемонстрировали ФАН отношение города к своим памятникам. Это было сделано на примере двух объектов — новенькой гостиницы Kazan Palace by Tasıgo и полуразрушенного завода Крестовниковых.

Как сообщил ФАН глава Комитета ОКН республики Татарстан Иван Гущин, работа по сохранению исторического и архитектурного наследия началась в Казани еще в период подготовки к 1000-летию Казани. Затем в республике был создан фонд «Возрождение», а также проведена реставрация наиболее важных объектов, часть из которых получила статус «памятников исторического наследия ЮНЕСКО». Новый импульс этому процессу придала Универсиада в Казани, проведенная в 2013-м.

«Сегодня мы работаем с инвесторами постоянно, напряженно ищем с ними компромиссы», — сообщил ФАН Иван Гущин. — В целом, наша политика направлена на поддержку инвесторов, при обязательном условии — любой ценой сохранить объект культурного наследия. Что сегодня нужно инвестору? Конечно, дополнительные квадратные метры. Поэтому первое предложение от бизнесменов, которые заходят на рынок культурного наследия — «надстроить, пристроить и расширить». Наша задача — максимально оптимизировать все административные процессы. Но требования законов Татарстана мы исключить не можем — это подготовка научно-проектной документации, прохождение историко-культурной экспертизы, общественных обсуждений и т. д.»

В первую очередь, ФАН продемонстрировали новенький отель — Kazan Palace by Tasıgo, проект которого воплотила турецкая компания в здании бывшей Шамовской больницы (в начале прошлого века ее построил на свои средства купец Яков Шамов). Вкратце история восстановления объекта такова: в конце «нулевых» городскую больницу №1, известную как «Шамовская», закрыли — построенное век назад здание признали аварийным. В начале 2013-го здание купила малайзийская фирма, которая собиралась превратить его в гостиницу. Но кишка у малайзийцев оказалась тонка, и позже республиканские власти выкупили объект обратно. В 2016-м за переоборудование здания под отель взялась турецкая компания, и весной 2019-го пятизвездочная гостиница Kazan Palace by Tasigo приняла первых гостей.

Отель произвел сильное впечатление на корреспондента ФАН. С одной стороны, здание Шамовской больницы сохранило исторический облик и элементы интерьера. Под неусыпным надзором чиновников турецкие строители отреставрировали парадную мраморную лестницу, сделали аналоги оригинальных переплетов стеклянных витражей в холлах и т. д. В отеле даже организовали музей, посвященный истории лечебницы — со старинными фотографиями больницы, историческими артефактами и бюстом основателя Якова Шамова.

С другой стороны, турецкие дизайнеры не стали играть в «благородную старину»: в интерьерах бетон сочетали с пластиком и деревом, а дерево — с металлоконструкциями. На всей территории отеля расположены арт-объекты из красного пластика — очередь из крокодилов в холле, карабкающиеся на второй этаж медвежата и т.д. Все они созданы по эскизам турецкого скульптора-карикатуриста Эрдиля Яшароглы.

В отеле 66 номеров, 34 из них категории «комфорт», остальные — уровней «премиум», «гранд» и даже «президентский номер» площадью 230 квадратных метров. Позади отеля строители возвели четырехэтажную пристройку (для подземного паркинга и хозслужб), а во внутреннем дворе — стеклянный атриум.

«Он кажется самой удачной находкой архитекторов — из-за обилия света и массы живых растений у посетителя возникает ощущение, что он находится на летней улице. В Казани, где зима длится почти полгода, это чувство особенно важно», — сообщил ФАН Серкан Аслан, гендиректор Kazan Palace.

По словам казанских чиновников, турки-инвесторы, фактически, спасли историческое здание, которое четыре года назад буквально «съезжало с горы», на которой стоит. Для того, чтобы восстановить его устойчивость, строители вбили под фундамент более шестидесяти 40-метровых свай. С другой стороны, турки хранят в строгом секрете тот объем инвестиций, которого потребовал проект.

«Мне кажется, они туда столько вбухали денег, что и за 20 лет не окупят проект, — сказал по секрету ФАН один из чиновников комитета ОКН. — И это даже несмотря на здешние цены, когда самый дешевый номер стоит от 7,5 тысяч в сутки».

Впрочем, судя по всему, турки явно не собираются так долго тянуть с окупаемостью отеля — прямо рядом с Шамовской больницей они возводят новый корпус «Казань Паласа» — уже на 96 номеров…

После дорогого блеска и шика нового отеля корреспондента ФАН привезли на второй объект — бывший стеариново-свечной завод братьев Крестовниковых, открытый еще в 1855-м. С тех пор профиль предприятия сохранялся до середины 2010-х, а последним владельцем здания была косметическая компания «Нэфис Косметикс». Однако, набрав обороты, компания вскоре переехала в более современные помещения, а здание завода оказалось заброшено. Его постепенно заселили асоциалы, а затем в заброшенных цехах случился сильный пожар. В итоге глазу корреспондента ФАН предстали унылые руины.

Впрочем, на деле все оказалось не так уныло. После нескольких лет поисков инвестора заводом заинтересовалась местная, казанская девелоперская компания «Основа», которая летом 2018-го взялась за проект.

«За это время мы выполнили здесь массу работ. Например, ликвидировали последствия пожара — разбирали завалы мусора, вывозили обрушившиеся конструкции. Всего вывезли с объекта 3300 кубометров мусора, — рассказал ФАН директор компании Эдуард Колтун. — Сейчас мы обеспечили здесь охрану, провели электричество и откачали воду из подвалов. Но само строительство начнется не скоро — надо еще получить кучу разрешений, а также укрепить фундамент здания».

Девелопер с гордостью показал «сюрприз», найденный во время инженерного обследования здания (его провело питерское «Северо-Западное проектное бюро»). Под цементным полом завода обнаружились старинные котлы, в которых варили мыло и воск для свеч еще в середине 19-го века.

«Эти котлы, конечно, должны быть вписаны в интерьер нового комплекса, — отметил глава комитета ОКН Иван Гущин. — А в целом здесь будет такой современный лофт — с выставочными пространствами, коворкингами и антикафе».

«А еще мы здесь собираемся сделать фудмолл, — сообщил девелопер Колтун. — Это что-то вроде фудкорта, но высокого ресторанного уровня и с совершенно другими интерьерами. Мы внимательно изучаем опыт Москвы, Петербурга и других городов. В Питере мы смотрели проекты «Новой Голландии», «Севкабель-порта». Правда, пока только в Интернете, летом хотим лично к вам приехать», — пояснил он.

Гущин добавил, что объект должен быть полностью готов весной 2023-го. К этому моменту перед лофтом, на набережной озера Кабан, должны появиться новые объекты — смотровые площадки, пешеходный проход над водой, амфитеатр, обновленная школа водно-гребного спорта, площадки для йоги, качели, зоны отдыха и барбекю.

«Мы планируем гармонично «вписать» прилегающую территорию в зону развития набережной озера Кабан и Старо-Татарской слободы, — говорит Гущин. — Вот так, в «ручном режиме», мы работаем с инвесторами. Вопрос их привлечения на исторические объекты — самый сложный. Их нужно кропотливо сопровождать, опекать, уговаривать. Если проект экономически нецелесообразен, то они в эту воду ни за что не войдут. Если, конечно, это не чисто благотворительный проект».

Глава комитета вкратце перечислил ФАН способы, с помощью которых республика передает исторические объекты инвесторам. Первый — реализовать объект культурного наследия как здание. Оценить по рынку земельный участок, строение и выставить на торги. Цена вопроса — несколько миллионов рублей. Второй вариант — реализация объекта в собственность за рубль. В этом случае земельный участок под зданием можно продать по рыночной стоимости или передать в аренду. Основное условие — провести работы по сохранению здания в течение семи лет.

Третий вариант — реализовать объект через акционерное общество в качестве вклада в его уставный капитал. Это позволяет оптимизировать вопрос с передачей здания, но конечный инвестор все равно получает объект только по рыночной стоимости. Четвертый вариант — это аренда за рубль на 49 лет, при этом у инвестора остаются обязательства по вложению средств в реставрацию.