Юрист Головко назвал «маниловщиной» расширение полномочий суда присяжных

Заведующий кафедрой уголовного процесса МГУ Леонид Головко считает популизмом предложение рассматривать в суде присяжных все категории преступлений, включая особо тяжкие.

Ранее председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев предложил включить в компетенцию суда присяжных рассмотрение всех категорий дел по особо тяжким преступлениям, а также всех дел о преступлениях в сфере предпринимательства. Исключением стали только уголовные дела, содержащие государственную тайну, касающиеся шпионажа и государственной измены.

«Учитывая, что суды РФ имеют достаточный опыт рассмотрения дел с участием присяжных заседателей, считаю возможным распространить эту процедуру на рассмотрение уголовных дел по всем особо тяжким преступлениям и на преступления в сфере предпринимательской деятельности, в которых отсутствуют сведения, содержащие гостайну», — заявил председатель ВС РФ.

Однако к идее Лебедева скептически отнесся заведующий кафедрой уголовного процесса, правосудия и прокурорского надзора юридического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Леонид Головко. По его словам, еще «не просохли чернила на законопроектах о расширении [полномочий] суда присяжных до уровня районных судов от 2016 года, а в России уже задумались о новых изменениях».

«По тем законам мы пока итогов не услышали. Было много помпы, было много денег на это затрачено, кто-то активно выступал, говорил о расширении. И вот хотелось бы все-таки узнать — результаты есть или нет? Пока мы ничего об этих результатах не услышали: сколько дел такие суды рассмотрели, хотя бы за 2019 год? Мы ничего такого не услышали, но услышали новые инициативы. Вот мы снова сейчас будем что-то обсуждать, говорить, как хорош суд присяжных, почему только особо тяжкие, давайте теперь вообще весь уголовный кодекс рассматривать судом присяжных. Почему нет? Надо все-таки быть реалистами. Давайте сначала обсудим результаты реформы 2016-2018 годов, это же не XIX век, это было вчера. Подведем итоги, и уже тогда станет ясно, нужны ли нам новые инициативы», — заявил Головко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей.

Объявленная в 2016 году реформа суда присяжных предполагала расширение состава преступлений, которые могут рассматривать присяжные заседатели. Тогда же предлагалось сократить число самих заседателей с 12 до 5-7 человек. Однако эти люди получали полную самостоятельность в принятии решений.

«Вот для начала надо понять, почему сейчас ничего не работает, а уже потом будем говорить об инициативах. Хорошая, шикарная инициатива, но это все маниловщина. И результат 2016 года — снова Совет по правам человека что-то сказал, снова Генри Маркович Резник, а потом и Вячеслав Михайлович Лебедь выступали. Все это мы, безусловно, знаем, любим, ценим. Но все это пока абсолютно, к сожалению, оторвано от реальности. Либо мы будем серьезно заниматься делом: подводить итоги, смотреть результаты, оценивать количество присяжных, хотят эти люди или не хотят участвовать, как в сельской местности это все работает, либо снова будем обращаться к результатам 2015-2016 годов, когда мы все дружно аплодировали, говорили, как здорово, у нас теперь есть суд присяжных, и т. д. Сейчас это все популизм», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, президент РФ Владимир Путин рекомендовал Верховному суду рассмотреть вопросы о расширении составов преступлений, дела о которых могут рассматривать присяжные, и целесообразности введения института следственного судьи, а также внести соответствующие предложения. Перечень поручений был утвержден по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека и встречи с уполномоченными по правам человека.