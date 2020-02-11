Белоруссия приступила к забору технологической нефти из «Дружбы» для своих НПЗ

Минск, 11 февраля. Белоруссия приступила к забору технологической нефти для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) из веток трубопровода «Дружба», не касаясь транзита. Об этом рассказали журналистам во вторник в пресс-службе «Белнефтехима».

По данным пресс-службы, учитывая отсутствие прошлых объемов нефти для белорусских НПЗ, Минск использует технологическое сырье.

«Забор ведется из участков веток, которые не задействованы в транзите российской нефти западным потребителям. Это наша нефть, она находится в наших трубах на нашей территории», — передает ТАСС слова представителя компании.

В концерне обратили внимание на то, что Москве сообщили о начале соответствующей процедуры.

В компании «Транснефть» подтвердили получение уведомления и заверили, что это никак не отразится на транзите из РФ, но приведет к потере пропускной возможности на сами белорусские НПЗ.

Соглашения на поставку в Белоруссию российской нефти завершились в конце прошлого года. С того момента Москва и Минск ведут переговоры об их пролонгации, но пока не пришли к согласию по условиям поставок нефти в республику.

На прошлой неделе состоялись очередные переговоры по нефти с участием президента РФ Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко, по итогам которых было заявлено, что стороны продолжат обсуждать поставки нефти исключительно на коммерческих условиях.