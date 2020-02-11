Глава Минобороны Украины пообещал не отлавливать призывников на улицах и в клубах

Киев, 11 февраля. Украинских призывников больше не будут ловить на улицах и в ночных клубах, заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк в эфире телеканала ICTV.

Глава оборонного ведомства признал незаконность системы, когда молодых людей призывного возраста отлавливали на улицах, клубах и очередях.

«Это не отвечает законодательству. Есть четкий процесс. Мы будем идти законным путем», — пообещал он.

Кроме того, в украинском законодательстве планируется ввести пункт, согласно которому мужчин от 18 до 20 лет будут призывать на службу в армию добровольно, только при наличии заявления. По словам министра, он уже подписал распоряжение и передал его в правительство.

«Действительно будет нормативный акт, который будет четко указывать о том, что никакого обязательного призыва с 18 лет не будет», — добавил он.

Более того, по словам Загороднюка, срочники не будут попадать в зону проведения так называемой ООС, то есть, фактически, на войну.

Ранее сообщалось, что пятилетний ребенок из Киевской области получил повестку из военкомата с требованием явиться для постановки на учет. Подобные истории зачастую случаются на Украине, что вызывает недоумение, в первую очередь, у родителей маленьких мальчиков.