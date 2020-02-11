Ливия потеряла почти все доходы от нефти

Триполи, 11 февраля. Доходы Ливии от продажи нефти приблизились «к нулю» на фоне повсеместного закрытия портов и приостановки добычи «черного золота». Об этом сообщила арабская служба CNBC, ссылаясь на аналитические данные Центрального банка Ливии, штаб-квартира которого расположена в Триполи.

По данным агентства, основная часть доходных поступлений в бюджет до настоящего времени складывалась из средств, полученных от экспорта нефти. В пресс-службе ЦБ подчеркивают, что резкое снижение доходов бюджета не позволило в полном объеме выплатить заработные платы государственным служащим.

Объемы экспорта нефти, как и ее добычи, значительно уменьшились в середине января, когда ливийские племена коллективно выступили против режима так называемого Правительства национального согласия (ПНС), использующего деньги с продажи энергоносителей для сохранения своей власти. Лидер ПНС Файез Саррадж, под руководством которого разрозненные бандформирования удерживают оккупированный Триполи, выделяет солидную часть средств на наемников. Кроме того, в обмен на их помощь Саррадж закрывает глаза на бесчинства преступников и произвол силовых структур. Полное беззаконие на подконтрольных ПНС территориях, отсутствие защиты и перспектив по урегулированию конфликта вынуждает ливийцев предпринимать конкретные меры против ПНС.

Следует также отметить, что ливийские племена собираются вновь поднять вопрос о легитимности руководства Правительства национального согласия, которое не может считаться законным по Ливийскому политическому соглашению (также известному как Схиратское соглашение). В документе четко прописано, что мандат ПНС истек еще в 2018 году. В связи с этим лидеры племен разрабатывают стратегию по свержению Сарраджа и его приспешников.