Депутат Рады со скандалом ушла из ТВ-студии после требования «не раздвигать ноги»

Киев, 11 февраля. Депутат Верховной рады, член президентской партии «Слуга народа» Галина Янченко со скандалом покинула студию телеканала «112 Украина» после спора с экс-министром транспорта и бывшим депутатом украинского парламента Евгением Червоненко.

Ссора развернулась в эфире ток-шоу «Урядовий квартал» из-за закона о рынке земли. Янченко выступала за защиту документа и обвинила оппонента в том, что он, будучи активным участником первого Майдана, «упустил шансы Украины» и ничего не сделал на посту парламентария.

«Не смей, девочка. Твой муж работает за деньги Сороса (супруг Янченко Виктор Андрусив является главой Украинского института будущего. — Прим. ФАН)… Вы, проститутки, ради экономических интересов других… Проституция — это профессия, которую вы легализуете», — ответил Червоненко.

В течение нескольких следующих минут перебранка продолжилась. Представительница «Слуги народа» назвала экс-депутата политическим неудачником и заявила, что тот растратил все шансы для ее поколения.

Эти слова вывели Червоненко из равновесия, и он призвал визави меньше «раздвигать ноги».

«Ваш уровень — научиться правильно, сдвинув ноги, сидеть на ток-шоу, девушка», — констатировал бывший депутат.

Обиженная Янченко обратила внимание на слова экс-парламентария и назвала подобное поведение в эфире «на уважаемом канале» недостойным.

«Я не хочу дальше принимать участие в этом цирке», — заявила она и ушла из студии.

Скандальный законопроект о рынке земли на Украине привел к массовым протестам в стране. Документ об отмене моратория на продажу земли был принят Верховной радой в первом чтении 13 ноября 2019 года.Согласно ему, с 1 октября 2020 года украинские физические и юридические лица, а также территориальные общины и государство смогут приобретать землю.

Возможность стать собственниками получат иностранцы или лица без гражданства, если земля перейдет им по наследству. Однако они будут обязаны продать участок в течение года.

Временный запрет на покупку земли иностранными собственниками будет действовать до 1 января 2024 года.